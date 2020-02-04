Rugby Nedir? Rugby Kaç Kişilik Takımla Oynanır? Nasıl Oynanır?

Rugby Nedir?

Rugby’e kısaca futbolun elle oynanış şekli denilebilir. Zaten bu oyun futbol oynanırken keşfedilmiş. 1823 yılında İngiltere’nin Rugbi kentinde bir okul maçında, oyuncunun topu eline alıp, rakip kaleye koşmasıyla rugby oyunu ortaya çıkmıştır.

Kısa sürede sevilen ve yaygınlaşan bu oyun karşısında Rugby birliği kurulmuştur. Bu spor Dünya Rugbysi (WR) tarafından yönetiliyor. Dört yılda bir dünya kupası düzenleniyor.

Bu sporu diğer spor dallarından ayıran özellikleri; takımların 15’er kişi olmaları, güç, denge ve hız gerektirdiği, en önemlisi de centilmenlik ve rakibe saygı duyulmasıdır. Kıran kırana geçen bir karşılaşma sonunda, bütün oyuncular kol kola sahadan çıkıyorlar. Aynı zamanda hakeme itiraz etmeniz kesinlikle yasak.

Rugby Kaç Kişilik Takımla Oynanır?

Her takım sahada 15 oyuncu bulunduruyor. Bunlardan 8’i forvet 7’si de defanstır. Forvet oyuncuları çarpışmaya dayanıklı, güçlü oyunculardan seçiliyor. Bekler ise daha hızlı ve çevik oyunculardan kuruluyor.

Her oyuncunun sırt numarası, pozisyonunu ve görevini gösteriyor. Buna göre;

- 1 numaralı oyuncu Prop pozisyonundadır. Görevi kenetlenme durumunda, ön safta, rakibi bastırmaktır. Takımın en iri ve güçlü oyuncusudur.

--2 numaralı oyuncu hooker pozisyonundadır. Taç atışlarını kullanır. Kenetlenme durumunda ön sırada ortada yer alarak topu ayağı ile arka sıraya iletir.

-6 numaralı oyuncu flanker pozisyonundadır. Kenetlenme veya duraklamalı durumlarında, rakip oyuncuları gözetler. Top kendi takımındayken koşmak için boşluk arar.

-9 numaralı oyuncu scrum half pozisyonundadır. Oyun kurucudur. Topun durakladığı pozisyonlarda oyuncuları bir sonraki pozisyona hazırlıyor. Oyun içinde hakem ve oyun kurucu dışında kimse konuşamaz.

-10 numaralı oyuncu fly half pozisyonundadır. Takım içinde en hızlı koşması gereken oyuncudur. 9 numaradan çıkan topları yönlendirir.

-15 numaralı oyuncu fullback pozisyonundadır. En geride duran oyuncudur. Rakip oyuncunun gol bölgesine girmesini engeller.

Rugby Nasıl Oynanır?

Rugby, 40’ar dakikadan iki devre halinde oynanıyor. 100x70 metre ebadında dikdörtgen bir sahada oynanır. Oyunu 3 hakem yönetir. Oyunu sınırlayan çizgiler bulunuyor. Her takımın amacı, ellerindeki topu, rakibin gol çizgisinden geçirmektir. Penaltı atışları için “H” şeklinde büyük bir kale bulunur. Kural dışı hareketlerde, rakip takım penaltı kullanır. Penaltı vuruşları golle sonuçlanırsa 3 puan alıyorsunuz.

Oyunun en belirgin kuralı ileri doğru elle pas veremezsiniz. Elle pasları sadece geriye ve yana doğru verebilirsiniz. İleri pas vermek istiyorsanız topu yere atıp, yere değdikten sonra ayakla şut atıyorsunuz. Her takım rakip gol bölgesine atak yaparken, aynı zamanda kendi gol bölgesini de korumak zorundadır.

Top sahayı belirleyen çizgi dışına çıktığında taç atışı kullanılıyor. Oyuncu taç atışını kullanırken, rakip takım oyuncuları kule oluşturarak topu kapmaya çalışırlar. Eğer oyuncu sahayı belirleyen çizgilerin dışına çıkarsanız oyun dışı kalırsınız.

Oyuncu topu yere düşürdüğünde veya geri pas ihlalinde kenetlenme (scrum) pozisyonu uygulanıyor. İki takımın da forvetleri birbirleriyle kenetleniyorlar. Top aralarına yere konuyor. Burada güç gösterisi ortaya çıkıyor. Rakibi itip topu kapmaya çalışıyorlar.

Bir takım oyuncusu elindeki topla rakip takımın gol bölgesine girerse geçiş (try) adı veriliyor. Böylece takımına 5 puan kazandırmış oluyor. Ayrıca golü atan takıma ek sayı vuruşu (conversion) hakkı veriliyor. Penaltı bölgesinden ayakla kaleye şut çekiliyor. Gol olursa ekstradan 2 sayı alınıyor.

İki devrenin sonunda en fazla sayı atan takım oyunu kazanıyor.