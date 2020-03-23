Rudy Gobert kafaları karıştırdı! Corona virüsün yeni belirtileri mi var?
Utah Jazz takımında forma giyen Rudy Gobert, NBA'de corona virüs testi pozitif çıkan ilk oyuncu olmuştu ve hastalığın yeni belirtileri olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.
NBA’de corona virüsüne yakalanan ilk basketbolcu olan Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, Twitter’dan yaptığı açıklamada koku alma duyusunu kaybettiğini açıkladı.
Rudy Gobert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günlerdir tat ve koku alamadığını ve bunun hastalığın bir belirtisi olduğunu söyledi.
27 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tat ve koku kaybı kesinlikle belirtilerden biri. Dört gündür hiçbir şeyden koku alamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/rudygobert27/status/1241811796891066368