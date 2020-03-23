NBA’de corona virüsüne yakalanan ilk basketbolcu olan Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, Twitter’dan yaptığı açıklamada koku alma duyusunu kaybettiğini açıkladı.

Rudy Gobert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günlerdir tat ve koku alamadığını ve bunun hastalığın bir belirtisi olduğunu söyledi.

27 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tat ve koku kaybı kesinlikle belirtilerden biri. Dört gündür hiçbir şeyden koku alamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?" ifadelerini kullandı.