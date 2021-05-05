Rudy Fernandez: Sezonumuzla gurur duymalıyız

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi beşinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 88-83 mağlup etti ve seriyi de 3-2 kazanarak adını Final Four'a yazdırdı. Karşılaşma sonrası Real Madrid'in yıldızlarından Rudy Fernandez açıklamalarda bulundu.

Elenmelerine rağmen sergiledikleri performansın gurur duyulası olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bir buçuk hafta önce burada iki maç kaybettikten sonra kararlılığımız ve tutumumuz hakkında hep beraber konuştuk. Bence de son 3 maçta her yönden yenilmez bir tavır gösterdik. Sezonumuzla ve Play-Off'taki oyunumuzla gurur duymamız gerektiğine inanıyorum. Bu spor ve bazen zaferi ne kadar hak etseniz de şansınız olmuyor. Şimdi bizim için büyük önem taşıyan İspanya Ligi'ne odaklanmalıyız" dedi.