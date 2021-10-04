İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Thomas Tuchel döneminde takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Antonio Rüdiger ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman savunmacının kontrat görüşmelerinin Ocak ayına kadar olumlu şekilde sonuçlandırılması planlanıyor.

Eurosport'a göre Chelsea'de şu anda haftalık 130 bin sterlin kazanan Rüdiger, yeni sözleşmesinde 70 bin sterlinlik zam talep ediyor. Haftalık 200 bin sterlinlik ücret, Rüdiger'i Chelsea kadrosundaki en yüksek ücretli oyunculardan biri haline getirecek.

'Chelsea, Arsenal'in hatasını tekrarlayabilir'

Express'ten Sam Smith'in haberinde Chelsea'nini hata yapmamak adına Rüdiger görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Büyük bir artışın Arsenal'in Mesut Özil ve Pierre-Emerick Aubameyang'da yaptığı hatalara benzeyebileceği ifade edildi.

2018'de Mesut Özil, Arsenal ile 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve sonrasında form düşüşü yaşamıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında feshedilen sözleşmesi sonucunda da Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu.

Arsenal, Mesut Özil sonrasında da Aubameyang'ın sözleşmesini haftalık 350 bin sterlin üzerinden yeniledi ve onu Premier Lig'in en çok kazanan oyuncularından biri haline getirdi.