Euro 2020 F Grubu maçında iki dev Fransa ile Almanya karşı karşıya gelirken ilk yarı sonunda oldukça ilginç bir olay yaşandı. İkili mücadele esnasında Almanya'dan savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Fransa'dan Paul Pogba'yı sırtından ısırdı. Rüdiger'in bu hamlesinden sonra Pogba'nın canının yandığı gözlerden kaçmadı.

Luis Suarez'in vukuatları

Yaşanan bu durum akıllara Uruguaylı Luis Suarez'i getirdi. Golcü oyuncu hem Premier Lig'de hem de 2014 Dünya Kupası'nda rakiplerini ısırmış ve önemli cezalar almıştı. Suarez, Chelsea ile oynanan bir maçta Ivanovic'in kolunu ısırırken 10 maç ceza almıştı. Luis Suarez, İtalya oynanan Dünya Kupası maçında da Chiellini'yi ısırmış ve 4 ay men ile 9 maç ceza almıştı. Suarez, Ajax forması altında da PSV maçında rakibini ısırmıştı.



