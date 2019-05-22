Üç sezondur Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam Rudi Garcia, ligin son haftasında oynayacakları Montpellier karşılaşmasından önce kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek sezonun bitiminin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

Önümüzdeki sezon için Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemeyen Marsilya'yla geçtiğimiz Ekim ayında kontrat yenileyen 55 yaşındaki Fransız hoca, "Ayrılmaya karar verdim ve bunu başkana ilettim. Kendisi de bu kararımı kabul etti." ifadelerini kullandı. Garcia'nın Marsilya ile 2021 yazına dek mukavelesi bulunuyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler