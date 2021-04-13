Yunanistan'da Olympiacos, 46. şampiyonluğunu garantilemenin coşkusunu yaşıyor. Olympiacos'un şampiyonluğu kutladığı anlarda takımın başarılı isimlerinden Ruben Semedo, eski takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'yi de unutmadı.

Şimdilerde Galatasaray forması giyen ve yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza yaşayan Omar Elabdellaoui'nin eski takım arkadaşı Ruben Semedo, şampiyonluğu ona armağan etti. Kutlamalar sırasında Olympiacos'un resmi kanalına konuşan Semedo, "Omar, bu şampiyonluk senin için kardeşim" ifadelerini kullandı.