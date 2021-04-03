Ruben Ribeiro: Önemli olan takımın galibiyeti

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Maçta 2. golü atan ve şık bir gole imza atan Ruben Ribeiro, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Ribeiro, "Çok önemli bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Kendi golümden önce takımın galip gelmesi daha önemli. Çok önemli bir takıma karşı bugün galip geldiğimiz için mutluyum. Biz bütün hafta bunlara çok iyi çalıştık. En önemlisi de top rakipteyken ve bizdeyken neler yapacağımızı çok iyi uyguladık." açıklamasını yaptı.