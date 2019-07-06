FIFA tarafından iki dönem transferden men edilen Premier Lig devi Chelsea, kadrosundaki yıldızları elinden kaçırmamaya çalışıyor. Londra ekibi; Olivier Giroud, David Luiz, Cesar Azpilicueta, Willy Caballero ve Willian'ın ardından bugün de 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Maviler'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada altyapısından yetiştirdiği İngiliz futbolcuyla beş yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 40 maçta 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Loftus-Cheek, aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Arsenal'la oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde boy gösterememişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler