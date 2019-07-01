Royal Youth ve 1907 Fenerbahçe durdurulamıyor

VFŞL’de 4. hafta geride kaldı. Royal Youth ve 1907 Fenerbahçe Espor ilk ikideki yerlerini korurken Beşiktaş da üst sıralara göz kırptı.

Royal Youth zirveyi bırakmıyor. Her geçen hafta Vadi’de daha iyi bir performans gösteren takım galibiyet serisini beş maça çıkardı. Royal Youth haftayı Bursaspor Esports ve GALAKTICOS galibiyetleriyle tamamladı. Gösterdikleri üstün performans onları en büyük şampiyonluk adayı haline getirdi.

1907 Fenerbahçe Espor, VFŞL’de G2 Esports rüzgarları estiriyor. Takım haftayı Dark Passage ve Doğuş Üni Aurora galibiyetleriyle tamamladı. Galibiyetler önemli olsa da takımın oyuncu ve şampiyon seçimleri izleyici tarafında daha çok ilgi uyandırdı. Alt koridorda sırasıyla Bolulu-Hades ve Blue-Hades ikilileriyle Vadi’ye inen takım Yasuo ve Zed tercihleriyle haftaya renk kattı. FB lige yavaş başlamış olsa da mevcut oyun tarzları takımı günden güne Avrupa’da düzenlenecek Worlds 2019’a yaklaştırıyor.

Beşiktaş atakta

Beşiktaş, mevsim finalleri yolundaki iki önemli rakibini, Dark Passage ve Istanbul Wildcats’i mağlup etti ve kendini üst sıralara attı. Beş galibiyeti bulunan ekip, Galatasaray Espor ile 3. sırayı paylaşıyor.

Bahçeşehir SuperMassive haftaya korkunç başladı ancak iyi bitirdi. Geçen hafta yaptığı rotasyonları bir kenara bırakan takım fabFabulous, Stomaged, Frozen, Zeitnot, Wolf beşlisine geri döndü. Takım, ligin son sırasındaki GALAKTICOS’a maç kaybetse de ikinci gündeki maçta Galatasaray Espor’u mağlup ederek özgüven tazeledi.

Bursaspor Esports haftayı minimum hasarla kapattı. Haftanın ilk gününde Royal Youth karşısına çıkan ekip Vadi’de pek varlık gösteremedi ve maçtan mağlup ayrıldı. Takım ikinci günde İstanbul Wildcats’i mağlup etmeyi başardı.

GALAKTICOS sonunda rekabete yeniden dahil oldu. Zor bir fikstüre sahip olan ekip haftaya Bahçeşehir SuperMassive galibiyetiyle başladı. İkinci gündeki Royal Youth maçından zafer gelmese de bu zor haftada alınan tek galibiyet takımı yeniden mevsim finalleri yarışına soktu.

Galatasaray Espor zirve yarışından git gide uzaklaşıyor. Haftaya kritik bir oyuncu değişikliğiyle giren ekip Madness yerine Husky Rider’a şans tanıdı. Haftayı Doğuş Üni Aurora zaferi ve Bahçeşehir SuperMassive mağlubiyetiyle tamamlayan takım, lider Royal Youth’un iki galibiyet gerisinde kaldı.

Dark Passage dört maçtır kazanamıyor. 2. haftadaki Bahçeşehir SuperMassive galibiyetiyle bir anda tüm ilgiyi üstüne çeken ekip aynı performansı sürdüremiyor. Takım oyun genelinde iyi görünse de maç sonunda iyi kararlar almayı başaramıyor.

Doğuş Üni Aurora zor bir fikstürü iki kötü sonuçla kapattı. Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe Espor karşısındaki mağlubiyetlerle takım yeniden orta sıralara geriledi.

İstanbul Wildcats haftanın hayal kırıklığı oldu. Geçen haftaki performanslarının ardından herkes onların daha da yükselmesini bekliyordu. Ne var ki takım, daha kolay bir fikstüre sahip olmasına karşın, 4. haftayı galibiyetsiz kapattı. IW’nun 4. haftadaki rakipleri Beşiktaş ve Bursaspor Esports’tu.

VFŞL'de 5. hafta karşılaşmaları 6-7 temmuz tarihlerinde, Riot Games Espor Sahnesi'nde oynanacak.

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