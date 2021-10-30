Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Yılport Samsunspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18’inci dakikada Bandırmaspor’da Akabuze’nin ortasına kafayla vuran Doğancan mutlak gol şansını değerlendiremedi. Doğancan’ın sağ alt köşeye giden vuruşunu kaleci Aykut çizgi üstünden çıkarttı.
31’inci Bandırmaspor’da Akabueze’nin ara pasında ceza alanı içinde bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Landel mutlak gol şansını değerlendiremedi. Landel’in vuruşu yan ağlarda kaldı.
45+2’nci dakikada Bandırmaspor serbest atış kazandı. Topun başına geçen Akabueze yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına 1-0 galip girdi.
87’nci dakikada Keny Bandırmaspor’un 2’nci golünü kaydetti. Atılan ara pasta ceza alanı içinde topla buluşan Keny’nin dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu. Karşılamada başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Royal Hastanesi Bandırmaspor : 2 - Yılport Samsunspor :0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Gökhan Memişoğlu
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk.66 Levent Ayçiçek), Keny (Dk.90 1 Bilal Ceylan), Okan Alkan (90 1 Kerim Avcı), Landel, Doğan Can Davas (Dk.82 Pucko), Akabueze (Dk.66 Mehmet Özcan), Caner Cavlun
Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Barış Başdaş, Mendes, Boli, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Diomande (Dk.28 Gökhan Karadeniz), Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk.Mehmet Akyüz), Fofana(Dk.60 Melih Okutan), Osman Çelik
Goller: 45 2 Akabueze, Dk.87 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı Kart: Dk. 45 3 Keny, Dk. 90 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 8 Hasan Kılıç , Dk.70 Fofana, Dk.45 Barış Başdaş, Dk.90 1 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)