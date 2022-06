Royal Ascot festivali devam ediyor

Festivalin ikinci gününde düzenlenen G1 Prince of Wales’s Stakes’te birbirinden başarılı 5 safkan piste çıktı. Koşuyu uzun süre önde kabullenen Joseph O’Brien’ın antrene ettiği State of Rest (Starspangledbanner – Repose / Quiet American) jokeyi Shane Crosse ile zafere uzanmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte State of Rest son 12 ayda 4 farklı ülkede 4 Grup 1 yarış kazanmış oldu. 4 yaşındaki safkan toplamda ise 12. startında 5. birinciliğine ulaştı.

Ascot’ta ikinci günün diğer Grup koşularında alınan sonuçlar ise şöyle oluştu:

G2 Queen Mary Stakes – 1000m Çim – 2 yaşlı dişi İngilizler

Dramatised (Showcasing – Katie’s Diamond / Turtle Bowl) – Daniel Tudhope

G2 Queen Vase – 2800m Çim – 3 yaşlı İngilizler

Eldar Eldarov (Dubawi – All At Sea / Sea the Stars) – David Egan

G2 Duke of Cambridge Stakes – 1600m Çim – 4+ yaşlı İngiliz kısrakları

Saffron Beach (New Bay – Falling Petals / Raven’s Pass) – William Buick

Royal Ascot’un üçüncü gününde merakla beklenen G1 Ascot Gold Cup 4000 metre mesafe üzerinden çim pistte düzenlendi. Aidan O’Brien’ın antrene ettiği, Ryan Moore ile start alan Kyprios (Galileo – Polished Gem / Danehill) bu önemli koşuda zafere uzanan isim oldu.

Kyprios’un ardında Mojo Star’ın (Sea the Stars – Galley / Zamindar) ikinci olduğu Ascot Gold Cup’ı 4. kez kazanmak üzere bir kez daha piste çıkan Stradivarius (Sea the Stars – Private Life / Bering) ise koşudan üçüncü olarak ayrıldı.

Sapphire, Search For A Song ve Free Eagle gibi Grup koşu galipleriyle kardeş olan 4 yaşındaki Kyprios, G1 Ascot Gold Cup ile birlikte 7. startında ilk Grup 1 birinciliğine ulaşırken, toplam galibiyet sayısını ise 5’e çıkardı.

Ascot’ta üçüncü günün diğer Grup koşularında alınan sonuçlar ise şöyle oluştu:

G2 Norfolk Stakes – 1000m Çim – 2 yaşlı İngilizler

The Ridler (Brazen Beau – Colorada / Lope de Vega) – Paul Hanagan

G2 Ribblesdale Stakes – 2400m Çim – 3 yaşlı dişi İngilizler

Magical Lagoon (Galileo – Night Lagoon / Lagunas) – Shane Foley

G3 Hampton Court Stakes – 2000m Çim – 3 yaşlı İngilizler

Claymore (New Bay – Brit Wit / High Chaparral) – Adam Kirby