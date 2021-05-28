Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Azerbaycan Milli Takımı arasında yapılan hazırlık maçının ardından maçı izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bugün (dün) gerçekten iyi bir hazırlık maçı oldu. Azerbaycan Milli Takımı’nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli Takımımız, inşallah Avrupa Şampiyonası'nda önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz."

'Teşekkür ediyorum'

"Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar. Tabii spora siyaseti karıştırmıyoruz ama milletimizin duyguları hem Azerbaycan’a hem de Türkiye’de yüksek derece. Karabağ’ın kime ait olduğu gayet güzel bir şekilde hatırlattılar. Koronavirüs tebrikleri kapsamında az sayıda stadyuma gelen seyircilerimize özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

‘Kardeşçe bir maç oldu’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kardeş Azerbaycan ile milli takımımız arasında dostça, kardeşçe bir maç izledik. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek" dedi.

‘Maç boyu desteklediler’

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık dönemine Antalya'da başladık. Bugün de dost kardeş Azerbaycan ile ilk hazırlık maçımızı yaptık ve ilk hazırlık maçımızı da her zaman bizi sıcak duygularla kabul eden ağırlayan misafirperverliğiyle her zaman gönlümüze taht kuran Alanya'da başladık. İkinci maçımızı da Antalya'da Gine ile oynayacağız. Her zaman bakanımızın dediği gibi iki devlet tek millet sloganıyla taraftarlar maç boyu desteklediler. Allah yardımcımız olsun. Sayın Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımızla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Abdullayev: Başarılar diliyorum...

Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev, "Türkiye’ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma’dan galip gelecekler. Azerbaycan’da biz taraftarlarla Türkiye’nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek" sözlerini sarf etti.