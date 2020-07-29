Rövanş gibi ama tek ayaklı maç!

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında ligin ikinci yarısındaki oynanan maçın ardından ipler gerilmişti. Bordo-Mavili yöneticiler, kendilerine küfürler edildiğini iddia ederek sahaya dalmış ve görmek istemediğimiz görüntüler yaşanmıştı. Aynı zamanda Turuncu-Yeşilliler, Bakasetas'ın 90+5'teki golüyle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmış ve şampiyonluk yolunda Fırtına'ya ağır bir darbe vurmuştu. Bu olaylar nedeniyle iki takım da bu karşılaşmaya rövanş gözüyle bakıyor.