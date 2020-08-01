Rotator Kuf sendromu, omuzlarda yaşanan yırtılmayı anlatan bir kavramdır. Özellikle hareket kabiliyetini kısıtlayan bu sendrom tedavi edilmez ise daha kötü sonuçlar doğurabilir. Erken teşhis ile bu rahatsızlıktan cerrahi müdahaleler olmadan kurtulmak mümkündür.

Rotator kuf sendromu nedir?

Rotator Kuf sendromu, omuzu sabitlemek için beraber çalışan kas ve tendon grubunun adıdır. Omuz ağrısının birçok nedeni olabilir. Bununla birlikte, bu kas grubunda oluşan hasarlar, ağrılar için ilk akla gelen nedenlerdir.

Rotato Kuf sendromunun nedenleri genellikle üçe ayrılır. Bunlar:

Manşet tendonlarında zayıflık

Manşet yırtılması

Sıkışma

Doktorlar genellikle bu sendromu hastanın durumuna ve semptomlarına göre ağrı kesiciler, antienflamatuar ilaçlar ve fizik tedavi ile tedavi eder. Bununla birlikte, bunların dışında, cerrahi müdahale Rotator Kuf sendromunun tedavisinde alternatifler arasındadır.

Rotator kılıf, omuz eklemini oluşturan humerus kemiğinin yuvarlak kafasını sarar. Omuz eklemini yerinde tutarak, omuz hareketlerinin yapılmasını sağlar. Rotator kılıf, kasların omuz kapsülüne tutturulduğu 4 kas ve tendondan oluşur. Her kasın bir görevi vardır. Genelde en çok yırtılan kas, kolu yana kaldırmanıza ve geri döndürmenize izin veren M. Supraspinatus kasıdır.

Rotator manşet yırtılması, bir darbe veya kazadan sonra görülebilir veya herhangi bir travma olmadan ortaya çıkabilir. Genel olarak, zorlu bir aktivite yırtılmanın ortaya çıkmasına neden olur. Ağırlık kaldırma, ters hareket, temizlik ve sınırlı omuz hareketlerinden sonra aniden başlayan ağrı, omuz yırtılmasının habercisi olabilir.

Omuz yırtılması, ağrı ile birlikte kol gücünün azalması ve omuz kaldırmakta zorlanılması gibi belirtiler gösterir. Tedavi edilmezse, ağrı büyüyebilir ve kol kullanılamaz hale gelebilir. Ağrınız gitmezse, kol gücünüz azalır ve hareketleriniz sınırlı kalır. Geç olmadan bir doktora danışmalısınız.

Rotator kuf sendromu belirtileri nelerdir?

Omuz manşetindeki kopma olan Rotator Kuf Sendromu, çoğunlukla çekme, kaldırma hareketleri veya omuz üzerine ciddi düşüşlerin bir sonucu olarak oluşur. Ayrıca, omuz üzerindeki sabit basınç veya kolun çıkması bu sendroma neden olabilir.

Rotator kuf sendromu belirtileri:

Kol ve omuz bölgesinde ağrı

Omuz bölgesinde hassasiyet ve zayıflık

Kolu başın üzerinden kaldırırken zorlanma

Omuz hareketleri sırasında omuzun çatlaması

Omuz üzerine yatamamak

Uykuya dalmakta zorlanma

Geri dönmeye çalışıldığında zorlanmaBazı insanlar yatmadan önce sık sık sorun yaşarlar. Yaralı taraflarına uzanarak uyumayı neredeyse imkansız bulmaktadır. Ayrıca, saç tarama, giyinme ve banyo yapma gibi kişisel bakım çalışmaları gittikçe daha karmaşık hale gelir.

Rotator kuf sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Rotator Kuf Sendromunda yaralanma hafifse, dinlenme, buz kullanma gibi yöntemler semptomları ortadan kaldırabilir. Ancak, ciddi yaralanmalarda, bu yöntemler işe yaramaz. Tedavi için ilaç yardımı gereklidir ve bazen cerrahi müdahale bile uygulanabilir.

Bu sendromda, hastaya steroid enjekte etmek gerekebilir. Bu yöntem genellikle omuz ağrısı günlük aktiviteleri ve uykuyu önlüyorsa kullanılır. Bu durumda, hastanın omuz bağlantısına enjekte edilen streoid ağrıyı hafifletir. Bununla birlikte, bu yöntem doğru kullanılmazsa, tendonların zayıflamasına neden olabilir.

İlaç tedavisinin omuz manşet yaralanmalarını etkilemediği durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Bu gibi durumlarda, aşırı büyümüş kemikler omuz manşetine zarar verebilir. Bunun için fazlalığı gidermek ve hasarlı tendona müdahale etmek için cerrahi müdahale gereklidir. Aynı zamanda tendon kol kemiğine bağlı kalamayacak kadar hasar görebilir. Bu durumda da, tendon yakınlarda yer alan başka bir tendonla değiştirilebilir.

Omuz yırtığı ilerleyebilir ve düzelmeme riski vardır. Bu nedenle, cerrahi veya cerrahi olmayan tedavi kararı doğru bir şekilde verilmelidir. Hastaya da anlaşılır bir şekilde durumun söylenmesi gerekir. Fizik tedavi ve ilaç tedavisi gibi cerrahi olmayan tedavi yöntemleri kullanılabilir. Fakat en önemli nokta; omuz hareketsiz tutulmamalıdır. Hareketler sürekli olarak arttırılmalıdır. Çünkü omuzlar fazla bir zaman diliminde hareketsiz kalırsa, kapsülde yapışma meydana gelebilir. Diğer taraftan ağrılar ve hareket sınırlaması artar. Sonuç olarak, donmuş omuz sendromu ortaya çıkabilir.

Rotator kuf sendromu testi nasıl yapılır?

İlk olarak, bir doktor fiziki bir muayene yapmalı ve Rotator manşet yırtılmasını bu şekilde teşhis etmelidir. Bu muayene sırasında doktor hastanın hareketliliğine, gücüne ve eklem ağrısına dikkat edecektir.

Benzer şekilde, doktorlar genellikle ultrason veya MRI gibi tamamlayıcı testleri kullanacaktır. Bunun nedeni, ultrason hareket ederken doktorunuzun tendonlarınızı ve kaslarınızı incelemesine izin vermesidir.

Rotator kuf sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Rotator manşet yırtılması, zamanında tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bunun nedeni, bir uzvun sağlığın bozulması durumunda uzvun yeterli şekilde hareket etmemesidir. Bu nedenle, tedavi biraz daha karmaşık ve zor hale gelir. Uzuv yeterince hareket etmezse, omuzda kronik bir bozulmaya neden olabilir.