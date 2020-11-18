Rossi: Hücum oynayacağız

Karantina süreci devam eden Rossi, Türkiye maçı öncesi basın toplantısına ise internet üzerinden katıldı. Rossi, "Takımıma çok güveniyorum. Sıkışık takvimde bazıları fazla oynadı, bazıları daha az. Bu belirsiz süreçle de başa çıkmak zorunda kaldık. EURO 2020'ye giderek bu periyotta, önemli bir iş başardık. Takımımla gurur duyuyorum. Türkiye karşısında oyuncularımdan, kalitelerini yine sahaya yansıtmalarını ve 90 dakika boyunca atak oynayarak en iyi sonucu almalarını bekliyorum. Elbette 7 gün içindeki üçüncü maçımızı yapacağız. Bu kolay olmayacak" yorumunu yaptı.