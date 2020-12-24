Rosier: İşime odaklıyım

"Bireysel performansımdan bahsetmek doğru değil. Takım halinde çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirmeli ve ilk sıraya yerleşmeliyiz."

"Bana olan sevgi ve ilgi çok güzel. Demek ki olumlu işler yapıyorum. Ben işime odaklıyım. Transfer konularına kulüpler ve menajerlerim karar verir."



