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Rosier iki kez şampiyon! Beşiktaş & Sporting

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting'ten kiraladığı Valentin Rosier, gösterdiği başarılı performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. 24 yaşındaki oyuncunun Portekiz'deki takımı da 19 yıl sonra şampiyon olmayı başardı

16 Mayıs 2021, Pazar 18:54 Son Güncelleme:
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Rosier iki kez şampiyon! Beşiktaş & Sporting

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting'ten kiraladığı Valentin Rosier, gösterdiği başarılı performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. 24 yaşındaki oyuncunun Portekiz'deki takımı da 19 yıl sonra şampiyon olmayı başardı

Rosier bu sezon 36 resmi maça çıkarken 2 gol - 6 asistlik katkı verdi. Fransız oyuncu geçen sezon Sporting Lizbon forması altında 14 maça çıkmıştı.

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