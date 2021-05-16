Rosier iki kez şampiyon! Beşiktaş & Sporting
Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting'ten kiraladığı Valentin Rosier, gösterdiği başarılı performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. 24 yaşındaki oyuncunun Portekiz'deki takımı da 19 yıl sonra şampiyon olmayı başardı
Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting'ten kiraladığı Valentin Rosier, gösterdiği başarılı performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. 24 yaşındaki oyuncunun Portekiz'deki takımı da 19 yıl sonra şampiyon olmayı başardı
Rosier bu sezon 36 resmi maça çıkarken 2 gol - 6 asistlik katkı verdi. Fransız oyuncu geçen sezon Sporting Lizbon forması altında 14 maça çıkmıştı.
İlgili Haberler