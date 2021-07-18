Rosier için 'kum saati' detayı! Nkoudou...
Beşiktaş ile geçen sezon çok başarılı bir sezon geçiren Valentin Rosier'in gelecek sezonda da takımda devam etmesi ile çalışmalar sürüyor. Transfer süreci uzayan Rosier hakkında yakın arkadaşı Kevin Nkoudou flaş bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş geçen sezon kiralık olarak Sporting takımından kiraladığı Valentin Rosier, 3 gol - 6 asist ile takımına önemli katkı sağlamıştı. Yeni sezonda da kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf edilen Rosier için yakın arkadaşı Kevin Nkoudou flaş bir paylaşım yaptı.
Rosier'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa Beşiktaşlı N'Koudou bol miktarda 'kum saati' emojili bir yorum yaptı. Bu paylaşım transferin kısa sürede sonuçlanmasının beklendiği yönünde yorumlandı.