Rosier için 'kum saati' detayı! Nkoudou...

Beşiktaş geçen sezon kiralık olarak Sporting takımından kiraladığı Valentin Rosier, 3 gol - 6 asist ile takımına önemli katkı sağlamıştı. Yeni sezonda da kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf edilen Rosier için yakın arkadaşı Kevin Nkoudou flaş bir paylaşım yaptı.

Rosier'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa Beşiktaşlı N'Koudou bol miktarda 'kum saati' emojili bir yorum yaptı. Bu paylaşım transferin kısa sürede sonuçlanmasının beklendiği yönünde yorumlandı.