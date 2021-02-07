Rosier: Aboubakar çıktı gol atma görevi bana kaldı

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında galibiyet golünü atan Valentin Rosier, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca lig maçlarında ilk kez gol atan Rosier, yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Çok mutluyum gol attığım için ve galibiyet aldığımı için. Bu golü anneme armağan ediyorum. Aboubakar çok iyi bir insan ve çok iyi arkadaşım. Ailemden birisi gibi. Oyundan çıktı ve gol atma görevi bana kaldı, bende attım. Uzun bir süre 10 kişi oynadık zordu ama kazandık"