Rosenborg - Dinamo Zagreb maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş mücadelesinde Rosenborg ve Dinamo Zagreb Norveç'te karşılaştı. Hırvat temsilcisi Zagreb maça ilk karşılaşmada aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıktı.

Ev sahibi Rosenborg, 11. dakikada 23 yaşındaki forvet Babajide David Akintola'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise 22 yaşındaki orta saha Amer Gojak Hırvatlara beraberliği getiren golü attı ve maç bu sonuçla bitti.

Toplamda 3-1'lik skorla Dinamo Zagreb adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran taraf oldu. Kura çekimi perşembe günü TSİ 19'da yapılacak.