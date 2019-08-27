Rosenborg - Dinamo Zagreb maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında Dinamo Zagreb, Rosenborg deplasmanından istediği sonucu aldı ve adını 3 yıl sonra Şampiyıonlar Ligi'ne yazdırdı.

27 Ağustos 2019, Salı 23:50 Son Güncelleme:
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Rosenborg - Dinamo Zagreb maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş mücadelesinde Rosenborg ve Dinamo Zagreb Norveç'te karşılaştı. Hırvat temsilcisi Zagreb maça ilk karşılaşmada aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıktı. 

Ev sahibi Rosenborg, 11. dakikada 23 yaşındaki forvet Babajide David Akintola'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 

İkinci yarıda ise 22 yaşındaki orta saha Amer Gojak Hırvatlara beraberliği getiren golü attı ve maç bu sonuçla bitti. 

Toplamda 3-1'lik skorla Dinamo Zagreb adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran taraf oldu. Kura çekimi perşembe günü TSİ 19'da yapılacak. 

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