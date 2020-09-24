Rosenborg - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç’in Rosenborg takımına konuk oldu.
4. dakikada sol kanattan Hedenstad’ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Islamovic’in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
26. dakikada Bareiro’nun pasında topla buluşan Efecan sağ kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45. dakikada ceza saha sol çaprazdan Bakasetas’ın yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
57. dakikada sağ kanattan Hedenstad'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Reginiussen'in kafa vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
59. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında altıpas içinde topu önünde bulan Konradsen, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
66. dakikada Rosenborg'da golü atan Konradsen, 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
72. dakikada ceza sahsı içi sol çaprazda topla buluşan Davidson'un şutunda kaleci Hansen meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada sağ kanattan Onur’un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bareiro’nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
90+3. dakikada Alanyaspor'da Khouma Babacari kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Maçta başka gol olmayınca Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etmiş oldu.