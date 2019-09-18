Rooney’den zam isteği

Kariyerini şu an ABD’nin DC United takımında sürdüren ve sezon sonunda da İngiltere’nin Derby County takımında oyuncuantrenör olarak görev yapacak Wayne Rooney, ülkedeki oyuncuların diğer yerlere göre daha az para kazanmalarından yakındı.

Rooney, “ABD’deki futbolcuların, daha çok para kazanmaları gerekiyor. Bunun için federasyonun sorumluluk alması gerek” dedi. ABD’de haftalık maaş ortalama 5 bin Pound’ken, Premier Lig’de 57 bin, İspanya’da 42 bin ve İtalya’da 29 bin Pound olduğu öğrenildi. (Not: 1 Pound: 7.1 TL)