Adı son dönemde Fenerbahçe ile sık şekilde anılan Rony Lopes için Fransız ekibi Marsilya'nın devreye girdiği belirtiliyor.

Marsilya'nın oyuncuyla ilgilenmediğine yönelik haberler çıkmasına rağmen son olarak FOOT SUR 7, Fransız ekibinin transferde Fenerbahçe ile rekabet etmek durumunda kalacağını aktardı.

Marsilya; sezon başında 25 milyon Euro'ya transfer olduğu Sevilla ile La Liga'da sadece 87 dakika süre alan Portekizli oyuncuyu, daha önce Lille ve Monaco formaları giydiği Fransa'ya geri döndürmek istiyor.

Sadece Marsilya haberleri yapan Fransız sitesi Le Phoceen'de düzenlenen ankette taraftarlara takımda görmek istedikleri 3 oyuncu sorulurken Portekizli yıldız; Mariano Diaz, Miranda, genç yetenek Cuisanca, Pjaca, Brahim Diaz gibi önemli oyuncuların önünde en çok oy alan isim oldu.