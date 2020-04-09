Yeni sezonun kadro planlamasına start veren Fenerbahçe'de kanat oyuncusu için arayışlar da hız kazandı. Bu sezon Rodrigues, Deniz, Ferdi kanat rotasyonundan neredeyse hiç verim alamayan, Moses ile de yollarını ayıran yönetim iki kaliteli yıldız transfer etmek istiyor. Gelen bilgilere göre listenin ilk sırasına Sevilla'dan Rony Lopes alındı.Portekizli yıldız sezon başında Monaco'dan transfer edildi. Sevilla'nın 25 milyon euro ödeyerek aldığı Rony Lopes beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon 13 maçta oynayan ve hiç gol atamayan Rony Lopes'in piyasa değeri 10 milyon euroya kadar düşmüş durumda. Menajer düzeyindeki görüşmeler kısa süre içinde başlayacak. Gelişmeler bu yönde iken Fenerbahçeli futbolseverler Rony Lopes kimdir ve kariyerini bir hayli merak ettiler. İşte bu sorunun yanıtı...

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Rony Lopes kimdir?

28 Aralık 1994 doğumlu olan Brezilya asıllı Poretkizli sağ kanat Brezilya'nın Belem şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Benfica altyapısında başlayan Lopes'in yolu 2012'de İngiltere'ye düşer ve Manchester City'nin altyapısında futbolculuk hayatına devam eder. İlk olarak profesyonel takımı kiralık gittiği 2014 yılında Fransız ekibi Lille olmuştur. Bir sene sonra City'ye geri dönen Lopes takımın ihtiyaçları arasında görülmez ve Monaco'ya 4.5 milyon Euro bonservis ile transfer oldu.

Fransa'da başarılı bir grafik yakalayan Portekizli futbolcu, Lille ve Monaco arasında git gelli bir 2 sezon yaşadı. Ardından İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya 2019 yılında 25 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 Avrupa Ligi, 3 de La Liga maçında görev aldı. Sadece 1 asist yapabildi.



