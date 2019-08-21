‘9-1-1’ dizisi çekimleri sırasında bir tekne kapısının parmağına düştüğünü belirten 32 yaşındaki sporcu, canı acımasına karşın o anda çekimi tamamladığını ve sahne bittikten sonra parmağının halini gördüğünü belirterek “Hemen hastaneye gittik. Kemik ve tendonlar yerine yerleştirilip dikildi” dedi.

Parmağı dikildikten sonra çekimleri tamamladığını belirten Rousey şimdi evinde dinlendiğini belirtti.

Güzel yıldız oyunculuğunun yanı sıra yaptığı kafes dövüşü karşılaşmalarıyla da gündeme geliyor.