Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınının haberine göre Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan eski model Kathryn Mayorga'nın 56 milyon sterlin tazminat talep ediyor. Kathryn Mayorga, 18 milyon Sterlin geçmişe dönük, 18 milyon Sterlin ise geleceğe dönük manevi tazminat davası açacak. Toplamda 36 milyon sterlini yaşadığı manevi travmalar için talep eden Mayorga, kalan 20 milyon sterlini ise 12 yıllık süreçte yaptığı yasal masraflar ve diğer mağduriyetleri için talep ediyor.

3 yıl önce dava açmıştı

2009 yılında yaşandığı iddia edilen olayda Mayorga, Ronaldo ile gece kulübünde tanıştığı ve Portekizli futbolcunun onu lüks davet ettiğini ve daha sonrasında yatak odasında kendisine tecavüz ettiğini dile getirmişti. Kathryn Mayorga'nın 2010 yılında, bu olayın duyulmaması için verilen 375 bin sterlini kabul ettiği ancak 2018 yılında bu anlaşmayı bozduğu iddia edilmişti. Eski model 3 yıl önce Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiği ve bu durum sonrasında zihinsel olarak yıprandığı gerekçesiyle dava açmıştı. Yeni belgelerin ortaya çıktığı bu davada Mayorga'nın yıldız futbolcudan 56 milyon sterlin talep ettiği öğrenildi.

"İğrenç bir suç"

Cristiano Ronaldo, kendisine açılan dava ile ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada "Tecavüz, inandığım her şeye aykırı olan iğrenç bir suç. Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, masrafları bana ait olmak üzere kendilerini tanıtmak isteyen insanlar tarafından yaratılan medya gösterisini beslemeyi reddediyorum" diyerek kendisini savunmuştu.

(Not: Fotoğraflar The Sun'dan alınmıştır)