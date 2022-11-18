Manchester United, Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetme olasılığını araştırıyor. United, Ronaldo'ya karşı sözleşmeyi ihlal ettiği için yasal işlem başlatmayı düşünüyor. 37 yaşındaki Ronaldo, işverenlerini ihanetle suçladığı ve baş antrenör Erik ten Hag'ın yanı sıra kulüp hiyerarşisini sarsan oldukça kritik bir röportaj yapmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun şimdiye kadar ki 22/23 sezonu

HUKUKÇULARA TALİMAT VERİLDİ!

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun 18,4 M€'luk tazminat bedelini ödemeden ayrılmak için hukukçularına sözleşmeyi inceleme talimatı verdi.





KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun stat dışındaki posterini sökerek yanıt vermişti. Manchester United, Ronaldo'nun, kendisinin takımdan atılmaya çalışıldığı ve ihanete uğramış hissettiği yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurmuştu.









Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi ödülüne ise 2 kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da bu sezon ilk 11'e girme şansını yakalamakta zorlandı. Takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda görev yapan Ronaldo, söz konusu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer alabildi.







