Ronaldo’ya annesinden kötü haber!

Dünya futbolunun en önemli futbocularından Cristiano Ronaldo’ya çok üzücü bir haber geldi. Daily Mirror’da yer alan haberde, Portekizli oyuncunun annesinin kanser hastası olduğu ve tedavi edildiği kaydedildi.

Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro’nun radyo terapi gördüğü aktarıldı. 2007’de bir parça aldıran 64 yaşındaki Aveiro, yoğun bir tedavi programı görüyor.

Geçtiğimiz günlerde 35. Yaş günün kutlayan Ronaldo, annesinin hastalığı nedeniyle son derece üzücü bir durum yaşadı. Konuyla alakalı Portekiz’de bir radyo kanalına konuşan Dolores Aveiro, “Madrid’de başarılı bir operasyon geçirdim. Radyo terapi tedavisi aldım ve şu anda yaşam mücadelesi veriyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce de uzun süre ‘tecavüz’ haberleriyle sıkıntılı günler geçiren Cristiano Ronaldo, annesinin kanser hastalığıyla yeni bir sıkıntı daha yaşadı. Geçmiş günlerde de kız arkadaşının babasının ölmesiyle üzülen tecrübeli futbolcu, ağır günlerden geçiyor. (Skorer)