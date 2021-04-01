36 yaşındaki futbolcu, bu olay sonrasında kaptanlık pazubandını yere fırlatırken, soyunma odasının yolunu tutmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CR7'nin fırlattığı pazubandın, açık artırmada satılacağı öğrenildi. Pazuband sayesinde elde edilecek gelirin SMA hastası olan 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılacağı bildirildi.