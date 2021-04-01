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Ronaldo'nun pazubandı satışa çıkarıldı

Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta oynanan karşılaşmada Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo, maç 2-2’yken uzatmada Sırbistan filelerini havalandırmış ancak top çizgiyi geçmediği gerekçesiyle gol kararı çıkmamıştı.

01 Nisan 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Ronaldo'nun pazubandı satışa çıkarıldı

36 yaşındaki futbolcu, bu olay sonrasında kaptanlık pazubandını yere fırlatırken, soyunma odasının yolunu tutmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CR7'nin fırlattığı pazubandın, açık artırmada satılacağı öğrenildi. Pazuband sayesinde elde edilecek gelirin SMA hastası olan 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılacağı bildirildi.

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