Barcelona efsanesi: Ronaldo!

Tek bir sezon oynadığı Barcelona'da unutulmaz anlar yaşatan 'Fenomeno' lakaplı Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, o sezon gösterdiği performansla Barcelona taraftarlarının gönlünü adeta fethetti. Barcelona formasını terlettiği 1996/97 sezonunda tüm kulvarlarda 49 maça çıkarak 47 gol kaydeden Ronaldo, o dönem La Liga savunmasının korkulu rüyası olmuştu. İşte inanılmaz hızı ve dripling yeteneği ile Ronaldo'nun efsane Barcelona günleri!