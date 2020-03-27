Barcelona efsanesi: Ronaldo!
'Fenomeno' lakaplı efsane futbolcu Ronaldo, tek sezon oynadığı Barcelona'da unutulmaz bir performans gösterdi. Tüm kulvarlarda 49 maça çıkan ve 47 gol kaydeden Ronaldo, akılalmaz hızı ve durdurulamaz dripling yeteneğiyle La Liga savunmalarının korkulu rüyası haline gelmişti.
Tek bir sezon oynadığı Barcelona'da unutulmaz anlar yaşatan 'Fenomeno' lakaplı Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, o sezon gösterdiği performansla Barcelona taraftarlarının gönlünü adeta fethetti. Barcelona formasını terlettiği 1996/97 sezonunda tüm kulvarlarda 49 maça çıkarak 47 gol kaydeden Ronaldo, o dönem La Liga savunmasının korkulu rüyası olmuştu. İşte inanılmaz hızı ve dripling yeteneği ile Ronaldo'nun efsane Barcelona günleri!