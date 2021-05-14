Juventus ile yollarını ayıracağı konuşan Cristiano Ronaldo'nun transferi için sürpriz bir isim devreye girdi.

Yıldız futbolcunun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting Lizbon'a geri dönmesini istiyor. Sporting Lizbon'un şampiyonluğunu doyasıya kutlayan Dolores, Portekiz basınından TVI 24'e yaptığı açıklamada, "Ronaldo'yla konuşacağım ve onu gelecek yıl Sporting'e geri dönmeye ikna etmeye çalışacağım. Onun gelecek sezon Alvalade'de oynamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.





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Sözleşmesi 2022'de bitiyor

Profesyonel futbol kariyerine 2002 yılında Sporting Lizbon'da başlayan Cristiano Ronaldo, 1 yıl sonra yıldızlaşacağı İngiliz devi Manchester United'a transfer olmuştu. Juventus ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun sezon sonu İtalya'dan ayrılacağı konuşuluyor.