Ronaldo'nun 2019'da attığı en güzel goller!

2019 yılında Juventus formasıyla tam 25 defa fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo'nun en güzel gollerini sizler için derledik..

31 Mart 2020, Salı 13:20 Son Güncelleme:
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Ronaldo'nun 2019'da attığı en güzel goller!

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2019 yılında Juventus formasıyla 25 kez fileleri havalandırması ardıdndan DUGOUT, Ronaldo'nun en güzel gollerini sizler için derledi.

CRISTIANO RONALDO KİMDİR?

Tam adı Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro  olan Ronaldo, 5 Şubat 1985 tarihinde dünyaya gelen  Portekizli futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup, Juventus'ta oynamaktadır. Portekiz millî takımının kaptanıdır.

Profesyonel olmadan önce AndorinhaCD Nacional ve son olarak Sporting CP genç takımında oynayan Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz millî takımında da dikkat çekmişti. Profesyonel kariyerine yine Sporting Lizbon'da başlayan genç oyuncu, 2003 yılından 2009 yılına kadar Manchester United'da oynadı. 2008-2009 sezonun sonunda Real Madrid kulübüne transfer oldu.

10 Temmuz 2018 tarihinde resmi olarak Real Madrid'ten Juventus'a 100 milyon € bonservis bedeliyle transfer olmuştur.Hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve 4 çocuğu ile birlikte Turin'de yaşamaktadırlar.

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