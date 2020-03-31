Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2019 yılında Juventus formasıyla 25 kez fileleri havalandırması ardıdndan DUGOUT, Ronaldo'nun en güzel gollerini sizler için derledi.

CRISTIANO RONALDO KİMDİR?

Tam adı Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro olan Ronaldo, 5 Şubat 1985 tarihinde dünyaya gelen Portekizli futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup, Juventus'ta oynamaktadır. Portekiz millî takımının kaptanıdır.

Profesyonel olmadan önce Andorinha, CD Nacional ve son olarak Sporting CP genç takımında oynayan Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz millî takımında da dikkat çekmişti. Profesyonel kariyerine yine Sporting Lizbon'da başlayan genç oyuncu, 2003 yılından 2009 yılına kadar Manchester United'da oynadı. 2008-2009 sezonun sonunda Real Madrid kulübüne transfer oldu.

10 Temmuz 2018 tarihinde resmi olarak Real Madrid'ten Juventus'a 100 milyon € bonservis bedeliyle transfer olmuştur.Hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve 4 çocuğu ile birlikte Turin'de yaşamaktadırlar.