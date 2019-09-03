Ronaldo’dan örnek hareket

İtalya Serie A’da her sezonun ardından futbolculara bir takım ödüller veriliyor.

Bu doğrultuda son 8 sezonun şampiyonu Juventus’un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, geçen sezon da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Ancak önceki gün napoli ile oynanan karşılaşmada 34 yaşındaki futbolcu, kendisi için verilen rozeti formasına takmadı. Karşılaşmanın ardından ise neden böyle bir hareketin altına imza attığı sorulan CR7, “Takım arkadaşlarımın üstünde sayılmak istemiyorum” yanıtını vermekle yetindi.