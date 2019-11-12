Juventus, takımın yıldız oyuncusu Ronaldo'nun Milan ile oynanan maçta oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitmişti. Portekizli yıldızın Sarri'ye küfür ettiği de iddia edilmişti. Juventus'un Milan'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 55. dakikada oyundan alınan Ronaldo, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına gitmiş ve maç bitmeden de stadı terk etmişti.

Portekizli yıldızın, Juventus Teknik Direktörü Sarri'ye küfür ettiği bile iddia edilmişti. Ronaldo'nun ceza alıp almayacağı tartışılırken yıldız oyuncunun Portekiz Milli Takımı kafilesine katıldığı anlar kameralara böyle yansıdı...