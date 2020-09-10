Ronaldo yine tarihe geçti

UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç’i 2-0 mağlup eden Portekiz’de 2 gol birden atan Cristiano Ronaldo 100 gol barajını aştı ve dünya rekoruna ortak oldu. Portekiz ile 101 kez rakip fileleri havalandıran CR7, milli takım forması altında en çok gol atan oyuncu unvanına bir adım daha yaklaştı. 1993-2006 yılları arasında İran Milli Takımı ile 149 maçta 109 gol atan Ali Daei uluslararası alanda en fazla gol atan milli futbolcu unvanına sahip. Yani Ronaldo, 9 gol daha atarsa dünya tarihine geçecek.