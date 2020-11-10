Ronaldo ve Messi ona yetişemedi: Galileo
Ronaldo ve Messi, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi iki oyuncusu olarak gösteriliyor. Bu iki büyük yetenek, futbol ekonomisinin de en dikkat çeken isimlerinden. Ancak bu ikiliyi geçen, hatta Neymar'ı bile sollayan bir yarış atı var. İngiliz yarış atı Galileo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar gibi yıldız futbolculardan daha pahalı.
İngiltere'de The Derby, Irish Derby Stakes, King George VI ve Queen Elizabeth Stakes gibi şampiyonluklara sahip olan yarış atı Galileo, otoriteler tarafından dünyanın en pahalı atı olarak değerlendiriliyor.
İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre Galileo'nun değeri 190 milyon euro. Yani şu an dünyanın en pahalı futbolcularından bazıları olan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'dan daha pahalı...
2008'de dünyanın 1 numarası olan Galileo, hala bu ünvanı elinde bulunduruyor. Galileo'yu ziyaret etmek bile ateş pahası! Sun'a göre efsane yarış atını yakından görebilmek için 650 euro ödemek gerekiyor.