Juventus ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözle bbakılan Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Claudio Raimondi, 36 yaşındaki yıldız futbolcunun yetiştiği kulüp olan Sporting Lizbon'a dönmeye istekli olduğunu ileri sürdü. Ancak İtalyan gazeteci, Ronaldo'nun koşullar ne olursa olsun Juventus sözleşmesinin son yılını görmek istediğini ileri sürdü.

Haberde eski kulüpleri Real Madrid ve Manchester United'la da anılan Cristiano Ronaldo'nun Madrid'e dönme ihtimalinin olmadığı vurgulandı.





30 maçta 27 gol

Portekizli futbolcu altyapısında yetiştiği Sporting Lizbon 'da 2003 yılına kadar forma giymiş andından Manchester United'a transfer olmuştu. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus ile Serie A'da çıktığı 30 maçta 27 gol atmayı başardı.