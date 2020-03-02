Ronaldo soyunma odasına indi, Real Madrid kazandı

Real Madrid El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'yı 2-0 yenmeyi başardı. Real Madrid'in efsane oyuncularından Cristiano Ronaldo mücadeleyi izlemek için Madrid'e gelirken devre arasında soyunma odasına indi. Maçta ilk golü atan Vinicius Junior devre arasında yaşananları şöyle açıkladı.

"Onun gibi kutladım"

Vinicius, "Cristiano Ronaldo takım desteklemek ve bize moral vermek için devre arasında soyunma odasına geldi. Bu yüzden golü onun gibi kutladım. Ronaldo hem sahada hem de saha dışında kazanan biri" ifadelerini kullandı.

Goller ikinci yarı geldi

Real Madrid ilk yarıyı 0-0 bitirdiği maçta ikinci yarı Vinicius ve Mariano Diaz'ın golleri ile 2-0 galip bitirdi. Zidane'ın ekibi bu sonuçla Barcelona'yı geçip liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 55 puanla ikinci sırada kaldı.

Vinicius El Clasico rekoru kırdı

Real Madrid'in ilk golünü atan Vinicius böylece Messi'ye ait El Clasico'da gol atan en genç oyuncu rekorunu da eline geçirdi. 19 yaş 233 günlük iken gol atan Vinicius böylece 19 yaş 259 günlük iken gol atan Messi'yi geride bırakmış oldu.