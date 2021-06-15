Cristiano Ronaldo, Euro 2020 F grubu maçında Macaristan karşısında bir gol atıp Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncu unvanını aldı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Ronaldo bir rekor daha kırdı. Beşinci kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alan Ronaldo, 12. kez galibiyet gördü ve bu alanda Xavi ile Frabregas'ı geçip ilk sırada yer aldı

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Beş farklı turnuvada gol attı

Ronaldo ayrıca beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu. Ronaldo ilk olarak Euro 2004'te forma giyerken 2 gol atmıştı. Daha sonra sırasıyla Euro 2008'de 1 gol, Euro 2012'de ve Euro 2016'da 3'er gole imza atmıştı

C. Ronaldo'nun gol dağılımı

Euro 2004: 2 gol

Euro 2008: 1 gol

Euro 2012: 3 gol

Euro 2016: 3 gol

Euro 2020: 2 gol*

*: devam ediyor











