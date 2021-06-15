Ronaldo rekora doymuyor! Avrupa Şampiyonası'nda en çok galibiyet...
Cristiano Ronaldo, Euro 2020 F grubu maçında Macaristan karşısında bir gol atıp Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncu unvanını aldı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Ronaldo bir rekor daha kırdı. Beşinci kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alan Ronaldo, 12. kez galibiyet gördü ve bu alanda Xavi ile Frabregas'ı geçip ilk sırada yer aldı
Cristiano Ronaldo, Euro 2020 F grubu maçında Macaristan karşısında bir gol atıp Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncu unvanını aldı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Ronaldo bir rekor daha kırdı. Beşinci kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alan Ronaldo, 12. kez galibiyet gördü ve bu alanda Xavi ile Frabregas'ı geçip ilk sırada yer aldı
İlgili Haberler
Beş farklı turnuvada gol attı
Ronaldo ayrıca beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu. Ronaldo ilk olarak Euro 2004'te forma giyerken 2 gol atmıştı. Daha sonra sırasıyla Euro 2008'de 1 gol, Euro 2012'de ve Euro 2016'da 3'er gole imza atmıştı
C. Ronaldo'nun gol dağılımı
Euro 2004: 2 gol
Euro 2008: 1 gol
Euro 2012: 3 gol
Euro 2016: 3 gol
Euro 2020: 2 gol*
*: devam ediyor