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Ronaldo rekor kırdı Portekiz 2-1 kazandı

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Portekiz, son dakikasına 1-0 geride girdiği mücadeleyi süper star Ronaldo'nun 89 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle İrlanda Cumhuriyeti'nin 2-1 mağlup etti.

02 Eylül 2021, Perşembe 00:22 Son Güncelleme:
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Ronaldo rekor kırdı Portekiz 2-1 kazandı

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Portekizİrlanda Cumhuriyeti'nikonuk etti.

İlk yarının 15. dakikasında Portekiz Ronaldo'nun ayağından penaltı kaçırırken konuk ekip 45. dakikada John Egan'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapadı.

Ronaldo'dan bir rekor daha

Maçın 89. dakikasına kadar karşılaşmayı önde götüren İrlanda Cumhuriyeti önünde sahneye dünyaca ünlü star Cristiano Ronaldo çıktı. 89'da Gonçalo Guedes'in asistiyle öne beraberliği getiren Ronaldo, 90+6'da maçın skorunu belirledi: 2-1.

Milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.


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