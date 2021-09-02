Ronaldo rekor kırdı Portekiz 2-1 kazandı

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti'nikonuk etti.
İlk yarının 15. dakikasında Portekiz Ronaldo'nun ayağından penaltı kaçırırken konuk ekip 45. dakikada John Egan'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapadı.
Ronaldo'dan bir rekor daha
Maçın 89. dakikasına kadar karşılaşmayı önde götüren İrlanda Cumhuriyeti önünde sahneye dünyaca ünlü star Cristiano Ronaldo çıktı. 89'da Gonçalo Guedes'in asistiyle öne beraberliği getiren Ronaldo, 90+6'da maçın skorunu belirledi: 2-1.
Milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.