15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun hangi takımla anlaşacağı merak konu olmaya devam ederken, Brezilyalı futbolcuya sürpriz iki talip çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Marcelo, La Liga'da kalma seçeneklerini değerlendiriyor. Brezilyalı futbolcu, hala üst seviyede futbol oynayabileceğine inanıyor ve oğlunun Real Madrid akademisinde oynaması nedeniyle bu kararın ailesine uygun olacağını düşünüyor.

Ronaldo onu istiyor

Futbol efsanesi Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu ve La Liga'ya yeni yükselen Real Valladolid, Marcelo ile yakından ilgileniyor. Ronaldo'nun Real Madrid ile olan yakın bağlantısının transferde etkili olabileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.

Marcelo için bir diğer aday ise Getafe, İspanyol ekibi kadrosunu tecrübeli sol bek ile güçlendirmek istiyor.

Düşük bir ücret alacak

Haberin detaylarına göre Marcelo, İspanya'da kalmaya karar verirse, maaşında önemli ölçüde bir azalma olacak. Ayrıca iki takımda da alışık olmadığı bir şekilde savunma ağırlıklı oynama zorunda kalabilir.

Fenerbahçe iddiaları

15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'e geçtiğimiz günlerde veda eden Brezilyalı futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe ile de anılmıştı.



