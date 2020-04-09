Ronaldo Nazario, efsanelerle Instagram'da canlı yayında
PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid gibi takımlarda sergilediği performansla adını futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasına Ronaldo Nazario eski takım arkadaşları ile canlı yayında bir araya geldi. Aynı zamanda milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği La Liga ekibi Valladolid'in başkanlığını da yapan Ronaldo; canlı yayında David Beckham, Roberto Carlos, Luis Figo, Iker Casillas ve Christian Vieri ile buluştu.
Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Instagram canlı yayınında eski takım arkadaşları ile görüşme gerçekleştirdi.
Ronaldo; Roberto Carlos, David Beckham, Luis Figo, Iker Casillas ve Inter'de birlikte forma giydiği İtalyan yıldız Christian Vieri ile görüşrü.
BECKHAM'DAN RONALDO'YA TEŞEKKÜR
İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulunan David Beckham, Fenomen Ronaldo'yla ilgili de konuştu. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız, 2003 yılında Madrid'e yerleşmesine yardım eden Fenomen Ronaldo'ya teşekkürlerini iletti.