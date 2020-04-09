Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Instagram canlı yayınında eski takım arkadaşları ile görüşme gerçekleştirdi.

Ronaldo; Roberto Carlos, David Beckham, Luis Figo, Iker Casillas ve Inter'de birlikte forma giydiği İtalyan yıldız Christian Vieri ile görüşrü.

BECKHAM'DAN RONALDO'YA TEŞEKKÜR

İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulunan David Beckham, Fenomen Ronaldo'yla ilgili de konuştu. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız, 2003 yılında Madrid'e yerleşmesine yardım eden Fenomen Ronaldo'ya teşekkürlerini iletti.