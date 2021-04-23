Ronaldo Manchester United'a dönüyor
Manchester United'in Juventus'ta oynayan eski yıldızı Cristiano Ronaldo için harekete geçtiği ve oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu öğrenildi. 2018 yılından beri Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu, 2003-2009 yılları arasında İngiliz ekibinin kadrosunda yer almıştı.
Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor.
İtalyan basınından Football Italia'nın La Gazetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Ronaldo, Manchester United'a geri dönmeye çok yakın. Haberde Kırmızı Şeytanların eski yıldızı için harekete geçtiği ve menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu belirtildi.
Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan ve sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun 20 milyon eurodan aşağıda bir teklifi kabul etmeyeceği konuşuluyor. Manchester United'ın bu ücreti kabul edip etmeyeceği merak konusu. Ancak Ronaldo'nun İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.
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6 yıl Manchester United'da oynadı
Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 38 maçta 32 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Portekizli yıldız futbolcu 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giymişti.