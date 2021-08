Cristiano Ronaldo, Juventus'a vedasında, "Bugün İtalya'nın en büyüğü ve kesinlikle tüm Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan harika bir kulüpten ayrılıyorum. Juventus için kalbimi ve ruhumu verdim. Son günlerime kadar Torino şehrini hep seveceğim. Juventus bana her zaman saygı duymuştur. Her maçta, her sezonda, her müsabakada onlar için savaşarak bu saygıya teşekkür etmeye çalıştım. Sonunda hepimiz geriye bakıp harika şeyler başardığımızı anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

'İstediğimiz her şeyi yapamadık ama...'

Yıldız oyuncusu son olarak, "İstediğimiz her şeyi yapamadık ama yine de birlikte güzel bir hikaye yazdık. Ben her zaman sizden biri olacağım. Artık kariyerimin bir parçasısınız. Çünkü sizin bir parçanız olduğumu hissediyorum. İtalya, Juve, Torino, Tiffosi bianconeri, her zaman kalbimde olacaksınız." şeklinde konuştu.