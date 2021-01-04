Ronaldo golü attı, Pele kontra yaptı! Gol tartışması...

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, son olarak Udinese maçında 2 gol birden attı ve kariyeri boyunca 758.golünü kaydetti. Portekizli yıldız oyuncu böylece Pele'nin resmi gol rekorunu geçmeyi başardı. Önceki günlerde de Messi, tek takım altında Pele'nin Santos takımındaki rekorunu kırmış ancak Brezilya kulübü bu rekoru kabul etmemişti

Cristiano Ronaldo'nun rekoruna da efsane isim Pele, sosyal medya hesabından kontra yaptı. Pele, sosyal medya künyesini "1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu" olarak değiştirip rekoru kabul etmediğini gösterdi. Pele, en çok gol atan oyuncu rekoruna sahip olduğunu iddia ediyor.

Brezilyalı efsane, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek oyuncu unvanına sahip



