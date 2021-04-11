Lionel Messi, El Clasico tarihinde 26 golle en çok gol atan oyuncu konumunda ancak son 8 derbide gol atamadı. Bir maçta kadroda yer almayan Messi, bu hafta oynanan maçta da fileleri havalandıramadı. Takımdan ayrılması gündem de olan yıldız oyuncu için belki de son El Clasico maçıydı.

Arjantinli yıldız en son Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı 06.05.2018'deki maçta bir gol atmıştı. Bir başka deyişle Ronaldo gitti, Messi'nin golleri de durdu. Real Madrid son 3 maçı galip bitirirken sözü geçen 8 karşılaşmada Barcelona 3 kez kazanabildi

El Clasico'da son 8 maç

2018-19 La Liga Barcelona 5-1 Real Madrid ( Suarez (3), Coutinho, Vidal ) *:Messi oynamadı

2018-19 Süper Kupa Barcelona 1-1 Real Madrid ( Malcom)

2018-19 Süper Kupa Real Madrid 0-3 Barcelona ( Suarez (2), Varane (kk) )

2018-19 La Liga Real Madrid 0-1 Barcelona (Rakitic)

2019-20 La Liga Barcelona 0-0 Real Madrid

2019-20 La Liga Real Madrid 2-0 Barcelona

2020-21 La Liga Barcelona 1-3 Real Madrid (Ansu Fati)

2020-21 La Liga Real Madrid 2-1 Barcelona (Oscar Mingueza)











