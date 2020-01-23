Ronaldo Ballon d'Or'dan sonra durmuyor! 9 maç 12 gol..

2019 yılının son günlerinde yılın futbolcuna verilen Ballon d'Or ödülünü Barcelonalı Lionel Messi kazanmıştı. Bu ödülü 6.kez kazanan Messi, Ronaldo'yu bu alanda geçti. Bu ödülün verilmesinin ardından Cristiano Ronaldo adeta vites arttırdı. Portekizli yıldız son 9 maçta 12 gol attı

23 Ocak 2020, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
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Ronaldo Ballon d'Or'dan sonra durmuyor! 9 maç 12 gol..

Lionel Messi, 2019 yılına ait Ballon d'Or ödülünü 3 Aralık 2019 tarihinde kazanmıştı. Bu ödülü 6.kez kazanan Messi, Ronaldo'yu da bu alanda geçmişti. Bu ödülün verilmesinin ardından Cristiano Ronaldo adeta coştu. Portekizli yıldız oynadığı son 9 resmi maçta 12 gol attı.


Ronaldo'nun 3 Aralık 2019 tarihinden sonra oynadığı resmi maçlar


07.12.2019 Lazio 1 gol

11.12.2019 Leverkusen 1 gol (Şampiyonlar Ligi)

15.12.2019 Udinese 2 gol

18.12.2019 Sampdoria 1 gol

22.12.2019 Lazio gol atamadı (Süper Kupa maçı)

06.01.2020 Cagliari 3 gol

12.01.2020 AS Roma 1 gol

19.01.2020 Parma 2 gol

22.01.2020 AS Roma 1 gol (İtalya Kupası)

Ronaldo, Messi'yi gol sayısında geçti

Ronaldo bu sezon 25 resmi maçta 19 gole ulaşırken 2 kez asist yaptı. Lionel Messi ise Ballon d'Or ödülünü kazandıktan sonra 6 gol atabildi. Arjantinli yıldız bu sezon 21 resmi maçta 17 gol 9 asist yaptı.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru

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