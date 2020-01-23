Lionel Messi, 2019 yılına ait Ballon d'Or ödülünü 3 Aralık 2019 tarihinde kazanmıştı. Bu ödülü 6.kez kazanan Messi, Ronaldo'yu da bu alanda geçmişti. Bu ödülün verilmesinin ardından Cristiano Ronaldo adeta coştu. Portekizli yıldız oynadığı son 9 resmi maçta 12 gol attı.





Ronaldo'nun 3 Aralık 2019 tarihinden sonra oynadığı resmi maçlar





07.12.2019 Lazio 1 gol

11.12.2019 Leverkusen 1 gol (Şampiyonlar Ligi)

15.12.2019 Udinese 2 gol

18.12.2019 Sampdoria 1 gol

22.12.2019 Lazio gol atamadı (Süper Kupa maçı)

06.01.2020 Cagliari 3 gol

12.01.2020 AS Roma 1 gol

19.01.2020 Parma 2 gol

22.01.2020 AS Roma 1 gol (İtalya Kupası)

Ronaldo, Messi'yi gol sayısında geçti

Ronaldo bu sezon 25 resmi maçta 19 gole ulaşırken 2 kez asist yaptı. Lionel Messi ise Ballon d'Or ödülünü kazandıktan sonra 6 gol atabildi. Arjantinli yıldız bu sezon 21 resmi maçta 17 gol 9 asist yaptı.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru