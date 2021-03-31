Portekiz'in 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı ve 3-1 kazandığı Lüksemburg maçında gollerden biri yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Takımını 2-1 öne geçiren golü rakip filelere gönderen Ronaldo, böylece milli takımdaki gol sayısını 103'e yükseltti ve milli takımda en fazla gol atan futbolcu listesinde zirveye bir adım daha yaklaştı. 36 yaşındaki futbolcu Portekiz ile 7 gol daha atması burumunda milli takımda en fazla gol atan futbolcu olacak.

Listenin zirvesinde 1993-2006 yıllarında İran Milli Takımı'nın formasını giyen ve 149 maçta 109 gol atan efsane futbolcu Ali Daei bulunuyor.