Brezilya ve Barcelona'nın efsane oyuncularından Ronaldinho, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 40 yaşındaki eski yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, semptom göstermediğini ve iyi olduğunu söyledi. Ronaldinho geçtimiz aylarda Paraguay’a giriş yapmaya çalışırken yakalanmış ve hapse girmişti. Mart ayının başından Nisan ayına kadar hapishanede kalan daha sonra cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho, Ağustos başında serbest kalmıştı